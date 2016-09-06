「大長今」李英愛嫁豪門 竟被告偷樹！
韓流紅星「大長今」李英愛2009年嫁入豪門，婚前事業已如日中天的她，身家簡直富上加富，自然不必為生計奔波，於是乎李英愛幾乎停止演員工作，以老公孩子為重，而最近戲癮發作終於復出拍攝大作《師任堂，光的日記》的她，竟被控告偷樹，所幸今天南韓法院為她平反，判對方誣告。
據《韓聯社》報導，2012年10月一名吳姓男子與某公司簽屬運營不動產的協議書，而李英愛以肖像權及知名權資格在雙方的協議書上簽名，後吳姓男子表示自己擁有京畿道陽平地上安設的兩座松樹涼亭、3座路燈及大松樹等物所有權，而這些東西被李英愛偷竊，李英愛律師則表示松樹只在吳男的土地範圍內搬遷過，涼亭跟路燈則被某業主私自拍到自己的土地上，跟李英愛無關，之後李英愛方面反控吳男誣告。
首爾地方法院昨天做出結論，表示：「吳某將具有大眾形象、對社會評論好惡敏感的知名藝人拉近事件內，並以竊盜罪誣陷對方，罪行甚為惡劣」，因此最終判決吳姓男子堅禁一年，緩刑兩年，社會服務令200小時，還人美心也美的李英愛一個公道。
(中時電子報)
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