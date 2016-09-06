蔡正元爆料 田弘茂子大陸經商年燒800萬美元
前外交部長田弘茂12日即將就任海基會董事長，國民黨政策會執行長蔡正元今天上午於臉書爆料，指田弘茂兒子Marvin Tien自2008年起，就在中國大陸投資從事地鐵車廂視頻廣告生意，公司叫做Reach Media。
蔡正元於臉書指出，Marvin Tien主要以台灣投資人的資金負責大陸生意，出錢都是田弘茂的商場老友，如中興保全集團總裁林孝信，但一年不到就燒光800萬美金。
蔡正元臉書表示，最後Marvin Tien賺完投資人的錢後，即在美國購買公寓，Reach Media公司卻於2009年結束營業後回美國，後來又回大陸做別的生意。
據9月5日田弘茂接受電台專訪時，針對外界傳出，總統蔡英文是因田弘茂沒有在中國做生意、家庭不也涉及兩岸商業活動，才邀請他擔任海基會董事長，田弘茂坦言，應是蔡總統考量因素之一。
田弘茂更強調，與海基會前任董事長林中森不同的地方在於，他是兼任且無給職，也沒有家人在大陸做生意。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。