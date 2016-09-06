蔡正元爆料 田弘茂子大陸經商年燒800萬美元

我要評比

蔡正元臉書。(蔡浩祥翻攝)

田弘茂9月5日接受電台專訪時強調，與海基會前任董事長林中森不同的地方在於，他是兼任且無給職，也沒有家人在大陸做生意。(蔡浩祥攝)

前外交部長田弘茂12日即將就任海基會董事長，國民黨政策會執行長蔡正元今天上午於臉書爆料，指田弘茂兒子Marvin Tien自2008年起，就在中國大陸投資從事地鐵車廂視頻廣告生意，公司叫做Reach Media。

蔡正元於臉書指出，Marvin Tien主要以台灣投資人的資金負責大陸生意，出錢都是田弘茂的商場老友，如中興保全集團總裁林孝信，但一年不到就燒光800萬美金。

蔡正元臉書表示，最後Marvin Tien賺完投資人的錢後，即在美國購買公寓，Reach Media公司卻於2009年結束營業後回美國，後來又回大陸做別的生意。

據9月5日田弘茂接受電台專訪時，針對外界傳出，總統蔡英文是因田弘茂沒有在中國做生意、家庭不也涉及兩岸商業活動，才邀請他擔任海基會董事長，田弘茂坦言，應是蔡總統考量因素之一。

田弘茂更強調，與海基會前任董事長林中森不同的地方在於，他是兼任且無給職，也沒有家人在大陸做生意。

(旺報)