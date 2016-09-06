港灣論壇 林全盼交流也分享台灣經驗
2016全球港灣城市論壇今天登場，行政院長林全出席開幕致詞，他盼港灣城市論壇提供最好的交流平台，也分享台灣經驗。
2016全球港灣城市論壇由高雄市發起舉辦，在高雄市展覽館舉行，有來自國外44座城市代表與會，其中有巴拿馬市布蘭頓Jose Blandon等8位國外城市市長出席，官方代表有28個。不過中國受邀的5個城市都缺席。
林全指出，港灣是多元獨特的工作，它包含了環保、海洋資源和市區發展，還有環保、海洋資源等領域的工作。
他說，很多大的城市都有一個港灣透過跨領域的治理才能孕育出來，希望這個港灣城市論壇可以提供港灣城市交流的平台，同時也能讓台灣的經驗分享給國際。林全盼港灣城市論壇成為常能的論壇，未來繼續而且在國際間交流舉行。
林全指出，上月到高雄市，見證了高市府亞洲新灣區的開發計畫，市府和軍方簽署205兵工廠遷移開發案，他看到了高雄市努力在推動亞洲新灣區的開發及未來發展願景。
他肯定高雄市在港灣的發展上做很多努力，也看到高雄市在交通建設、會展和艇專區的規劃和發展，相信高雄市未來的產業一定很有競爭力。
林全指出，從出席港灣城市論壇城市的名單來看，有1/3是來自東南亞國家，他期待透過論壇共創台灣和東南亞國家的交流和繁榮。
港灣城市論壇的開幕還安排了原住民勇士表演和祈福歌曲，精彩的演出，具特色備受好評。
港灣論壇以都市規劃、產業發展、環境保護以及海洋觀光4大議題做為主軸，並安排了16場的主題演講。1050906
(中央社)
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