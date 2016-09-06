台灣青年大使訪印尼 新南向心交流

台灣國際青年大使5日晚間在雅加達表演，從舞蹈、音樂到多元文化，向印尼展現台灣用「心」南向的感動。中央社記者周永捷雅加達攝 105年9月6日

「看到台灣年輕人的活力和對國家的熱愛，我們印尼人也很感動」。台灣國際青年大使5日晚間在雅加達表演，從舞蹈、音樂到多元文化，向印尼展現台灣用「心」南向的感動。

台灣青年大使在雅加達藝術館舉行文化表演，主軸為「活力世代，友善臺灣」，內容涵蓋台灣原住民文化、閩南與客家文化及中華傳統文化等，以舞蹈方式呈現台灣文化多元面貌。

青年大使的精彩表演讓台下印尼觀眾頻頻起立喝采，尤其當表演者在舞台上以手機秀出多幅中華民國和印尼的國旗時，印尼觀眾深受感動，大聲歡呼，為青年大使喊讚。

台灣國際青年大使於4日至7日訪問印尼，期間也將拜訪育幼院，展現台灣青年人文關懷精神，並造訪台商企業，以了解台灣和印尼之間的產業合作。

這次青年大使共有22名團員，來自台灣各大專院校與不同學術背景，此行共造訪印尼、菲律賓、帛琉、澳洲與吐瓦魯。

青年大使7日將與印尼學生共同拜訪育幼院、參觀台商工廠，增進對彼此國家的了解及文化交流。

率領台灣國際青年大使出訪的外交部外交及國際事務學院公使孫習忍表示，團員為了此次表演準備了6星期，排練節目。最困難的地方就是團員們要熟悉台灣原住民、閩、客等文化，透過排練，也讓他們更加了解自己原生的文化。

孫習忍說，台灣「新南向政策」以人為本，這群台灣青年大使此行最重要的目的是「學習」，透過參訪活動，讓他們第一手了解印尼的文化、社會，這會帶給他們非常深刻的印象，這也是青年大使在「新南向政策」中可以做到的第一步。1050906

(中央社)