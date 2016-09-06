茲卡疫情升溫 越南加強防疫
全球茲卡疫情持續延燒，加上東南亞國家最近登革熱也升溫，越南衛生部昨天致函指示相關部門加強對茲卡與登革熱的防疫工作。
世界衛生組織（WHO）日前公布數據指出，截至8月底，經由蚊蟲傳播的茲卡疫情，已經蔓延70個國家和地區，其中有11個國家發布茲卡的人際傳染消息。
新加坡茲卡疫情近日不斷擴大，截至4日為止，病例增為242例。世衛組織指出，越南是可能出現本土茲卡傳播的國家之一。
越南衛生部昨天啟動大規模防疫行動，包括清除蚊蟲滋生源、噴灑殺蟲劑、抽取樣本送驗、感染者隔離治療與疫情控制方案，以及加強防疫宣導等措施。
越南曾有3人染上茲卡病毒，另有若干外國人來越南返國後確定感染茲卡病毒。越南當局指出，這次展開防疫，若任何人或組織故意不配合、不遵守，將採取罰款措施。1050906
(中央社)
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