時序入秋 台南防禽流感上緊發條

時序入秋，南部早晚溫差變大，台南市動物防疫保護處開始加強各養禽場的防疫宣導，希望降低禽流感的威脅。

台南市動保處長李朝全表示，近期禽流感疫情較為緩和，但仍有零星禽場傳出疫情，顯示仍有病毒存在於環境中；現時序已入秋，早晚溫差較大，動保處已備妥相關標準作業流程及防疫作為，並召集派駐各區防疫人員及養禽業者，加強禽場生物安全防疫宣導。

李朝全指出，經過對台南市今年禽流感案例場發生原因進行分析，建議業者將飼料桶移至場區入口或場邊，飼料車不用進場卸料，並於進出場時確實消毒。並加強圍網及相關防鳥設備、禽場應加強消毒頻率；禽舍屋頂、帆布等設備應隨時維護，夏天注意通風，冬天防風。

他說，因候鳥南飛季節即將來到，禽舍具防鳥設施可多一層保護，希望業者多加注意檢修禽舍及攝食區圍網設施。1050906

(中央社)