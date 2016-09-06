公務員初考 10/18起受理報名

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考選部今天表示，106年公務人員初等考試今年10月18日至27日受理報名，於106年1月7日至8日舉行考試，暫定考試類科共15類科。

依據銓敘部及行政院人事行政總處彙整的任用計畫，初等考試暫定考試類科計設一般行政、社會行政、人事行政、勞工行政、教育行政、財稅行政、金融保險、統計、會計、經建行政、地政、圖書資訊管理、廉政、交通行政、電子工程共15類科。

考選部長蔡宗珍表示，為利應考人及早因應準備，考選部依據分發機關銓敘部及行政院人事行政總處來函先行發布預定舉辦考試的類科，等請辦考試計畫經考試院審議通過後，會再公告確定的考試類科及其暫定需用名額等考試資訊。1050906

(中央社)