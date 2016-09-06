歐巴馬取消會面 杜特蒂：無意口角
在美國總統歐巴馬取消與菲律賓總統杜特蒂的雙邊會談之後，杜特蒂今天在寮國受訪時表示，他無意與歐巴馬口角，但仍強調美國不應公開抨擊菲國掃毒行動。
根據菲國電視台新聞轉播，杜特蒂在寮國永珍受訪時回應，「我不想跟地表上最有權力的國家的總統口角，他們的錯誤是，國務院幕僚不斷（對菲國掃毒行動）指指點點，他們大可發出外交通牒，讓我回應。」
他補充，「根據國際禮儀，你不能直接對一個國家的總統說三道四。」
杜特蒂昨天從家鄉納卯市啟程出席東協峰會，他在行前記者會上重砲抨擊美國政府及美國總統歐巴馬質疑菲國掃毒行動違反人權，情緒激動時甚至一度飆出髒話。
美國白宮隨後宣布，歐巴馬取消原訂與杜特蒂的首次會晤，改見南韓總統朴槿惠。
另方面，菲律賓總統府文官長梅迪爾迪亞（Salvador Medialdea）在馬尼拉說，杜特蒂想要表達的訊息是，菲國為主權國家，外國不應干涉菲國內務，僅此而已，「菲美之間沒有問題，我們是長期盟友。」
觀察人士認為，杜特蒂明顯對美國沒有好感，他已不只1次對美國作出強硬措詞的言論，包括大選前揚言與美國斷交，選後甚至還形容美國駐菲大使為「偽娘」。1050906
(中央社)
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