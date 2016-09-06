尼加拉瓜連續兩年出口不振

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根據尼加拉瓜出口交易中心（Cetrex）在網站上提供的數據，今年1至8月份，尼國出口總值為16億5500萬美元，比去年同期的18億900萬美元，減少1億5400萬美元。

Cetrex指出，這已是尼加拉瓜出口連續兩年下滑，2014年前8個月尼國的出口總值為18億5600萬美元。

根據Cetrex分析，尼加拉瓜主要出口產品的國際價格不振，以及出口總量的減少（減少5.37%）是出口實績衰退的主要原因。

在上述期間，咖啡仍為尼加拉瓜主要的出口產品，出口總值達到3億6042萬美元，占總出口值的21.78%，其次是牛肉，出口總值2億7896萬美元，占出口總值16.86%；第三位是黃金，出口值2億2957萬美元。

美國是尼加拉瓜產品出口的主要市場，尼國在上述8個月期間對美出口值達6億6080萬美元，占總值的39.93%。

根據Cetrex提供的數據，1至8月份，尼加拉瓜對台灣的出口也有3939萬美元。1050906

(中央社)