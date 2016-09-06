毒蟲虐狗全都錄 女大生直擊破案

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新北市淡水區女大生，在臉書「細說淡水」社群，貼出目睹虐狗的畫面，小狗遭拉扯猛踹。警方依據影片找到虐狗凶手以及狗主人，2人都因為涉嫌吸毒、虐待動物，遭警方移送。

新北市淡水警分局今天表示，影片被PO上網後引來許多愛狗的網友撻伐，許多淡江大學的學生也通報市府動保處。員警5日執行網路巡查發現影片後，立刻留言回應著手調查，也循線找到公寓位置。

張貼影片的女大學生表示，她目睹虐狗，持鏈子毆打白狗，淒厲的慘叫令人不忍。女大學生看不下去，過程曾出言阻止，但虐狗男子不為所動，反而還狠瞪她。

警方至現場稽查，卻未聞犬吠、也無人應門，水碓派出所所長張哲瑋，率隊前往公寓埋伏，會同房東稽查時，碰上潘姓飼主外出購物。

員警盤查，發現他是毒品通緝犯。當時屋內還躲藏另1名男子，聽到屋外聲響，立刻將門反鎖躲到陽台。

員警包圍套房心戰喊話，雙方僵持10多分鐘，最後男子終於開門。原來，2人躲在屋內吸毒，看見警方，趕緊把毒品藏在廁所天花板。

員警拿手電筒將天花板掀開，取出裝毒品及吸食工具的盒子。警方拿出女大生拍攝影片比對，林姓男子就是畫面中虐狗的嫌疑人。

遭通緝的潘姓男子說，5日下午他將愛犬交給林姓男子到頂樓放風，未料林男嫌狗亂咬東西，先用力捶小狗，接著又出腳踹狗，還拉扯，沒想到過程全遭對面頂樓的女大學生目擊。

林男表示，「KURO」是潘男飼養1年多的柴犬，生性調皮常常翻咬垃圾桶，昨天將牠帶至頂樓大小便時，竟又沿著樓梯吞咬垃圾，一氣之下便出手教訓牠。林男辯稱，狗受到驚嚇便會慘烈哀號，絕無虐待。

動保處派員會同員警至派出所製作紀錄，並將白狗帶回安置，將對牠進行完整的檢查及治療。

警方今天上午將2人依毒品罪嫌送辦，動手虐狗的林姓男子，因違反動保法遭處罰。依照動物保護法第30條，最高可處新台幣7萬5000元罰鍰。1050906

(中央社)