巴拿馬盼與台灣農業技術合作

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巴拿馬農牧部長卡爾斯當地時間5日接受中華民國駐巴大使劉德立午宴款待，卡爾斯期盼在台巴技術合作協定架構下，積極與台灣農業技術團合作。

劉德立轉告，對於農牧部日前來函，援請台灣派遣海蝦養殖疾病防治專家一事，大使館已轉呈政府責成國合會研議。

卡爾斯（Eduardo Carles）申謝並表示，他自7月1日宣誓就任農牧部長以來，即就巴國農牧發展各方困難尋求解決之道，而他早年曾與台灣技術團接觸甚密，深知專業知識與經驗是巴國農牧發展所欠缺要素，因此殷切期盼在今年簽署的台巴技術合作協定架構下，積極與台灣技術團共同合作。

他說，台灣技術團曾在巴國執行蘭花培育計畫，成功復育國花聖神蘭(Espiritu Santo)，巴政府及人民十分感激。1050906

(中央社)