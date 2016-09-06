國合會與薩工商總會召開經濟聯席會議

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中華民國國際經濟合作協會理事長王鍾渝當地時日5日率團與薩爾瓦多工商總會在聖薩爾瓦多市召開第三屆經濟聯席會議。

薩爾瓦多副總統奧蒂茲（Oscar Ortiz）特別出席會議工作餐會，以表示對兩國工商總會合作之高度支持及重視。

中華民國駐薩大使李新穎及薩經濟部長羅培茲（Tharsis Salomon Lopez）、薩經濟部次長巴瑞拉（Merlin Barrera） 及羅德里格茲（Luz Estrella Rodriguez）以及薩出口暨投資促進局主席雷耶士（Sigfrido Reyes）均應邀出席，共計約100餘位工商界人士，共襄盛舉。

本年會議重點除上述兩會續約簽署協議、台薩經濟發展及投資機會議題交流、舉辦雙邊貿易洽談會外，另特別安排由中國輸出入銀行與薩爾瓦多Hipotecario銀行共同簽署轉融資貸款協議。

台方提供500萬美金予Hipotecario銀行，由此銀行提供低利率借貸予薩國廠商進口台灣產品，促進雙邊經貿交流。

李新穎致詞表示，台灣是薩爾瓦多拓銷亞太市場及激勵產業合作之最佳平臺，特別是中國輸出入銀行與薩爾瓦多Hipotecario銀行所簽署轉融資貸款協議，更為薩國廠商一大福音，可藉由此筆融資增進並提高雙邊實質經貿合作。

他期待本次貿易洽談會圓滿順利，並創下新的貿易合作總額。1050906

(中央社)