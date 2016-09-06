原博館核定後又重選址 新北府會齊批：違背正義

原博館6日再度前往三鶯新生地會勘。（葉德正攝）

行政院原核定國立原住民族博物館將座落新北市三鶯新生地，卻在新政府上任後，變卦一切重來，引發地方強烈不滿，負責爭取原博館的新北市文化局直指「獎牌都發了，藥檢也過了，卻要重跑比一次，完全違背原住民族正義的精神」，今上午原民會選址委員再到三鶯新生地會勘，新北市府團隊派出秘書長許育寧親自向委員說明，土樹三鶯地區議員、立委也到場聲援，就是想把原博館留在新北。

許育寧表示，新北市在這個地區耕耘兩、三年時間，投入許多資源，周遭還有新北市立美術館等博物館群優勢，就像拿到金牌，卻要我們重跑，希望原民會能讓所有市民朋友一個公開透明的資訊，到底決策過程發生什麼變化。

新北市議員楊春妹指出，原民會主委夷將‧拔路兒在新北市擔任近5年議員，知道所有原住民有多麼期盼這個原民博物館，百思不得其解夷將當了主委，卻要求場地要重新評估，實在令人難過。

原民會副主委汪明輝表示，重新評估選址是希望能夠考量更多位置的可能性，他了解新北市優勢可在先前得到金牌，「如果是牙買加短跑健將波特跑過金牌，若要他再跑一次，大家應該不會再懷疑他會得到樣的成績，金牌若有更多人來競爭，這個金牌有更大的價值」。

(中時)