中彰投農特產品創新行銷展 周六、周日登場

迎接中秋佳節到來，中、彰、投今天召開記者會聯合行銷農特產品。（陳世宗攝）

「愛戀中秋 精農好禮」中彰投農特產品創新行銷展售周六、周日登場！（陳世宗攝）

為行銷臺中、彰化、南投當季農特產品，臺中市政府訂於9月10-11日二天假臺中市草悟道(中興街與館前路之間)舉辦「愛戀中秋、精農好禮」中彰投農特產品創新行銷活動，今天召開記者會聯合行銷；將臺中、彰化、南投新鮮當季優質農產品介紹給市民。

台中市農會理事長林榮樺說，農委會農糧署輔導台中、彰化、南投三縣市聯合辦理，現場規劃設置100個攤位；包括高接梨、紅龍果、蜂蜜、香菇、芋頭、甘藷、香腸、花卉，彰化縣葡萄、番石榴、咖啡、洋菇、香菇、杏鮑菇，南投縣蘋果、高山蔬菜、茶葉、百香果、愛玉、梅酒、香蕉…等農特產品。

林榮樺指出，為期兩天的活動，現場推出消費每滿600元即可獲得中彰投精選優質農特產品乙份，消費滿1,200元並可參加摸彩活動及兌換限量DIY體驗券、及限量免費宅配服務(每日限量100名)。

農糧署副署長蘇茂祥指出，活動創新推出「農特精品市集展場創意佈置競賽」，跳脫傳統農特產品展售會場刻板佈置的窠臼，以高品質的品牌形象，拓展直銷通路，提升農民收益，並期望藉由競賽活動互相觀摩各攤位優良農產品之佈展創意，激發農民創意思考，以提昇中彰投農特產品展售會場質感及價值。

蘇茂祥強調，這次把臺中、彰化、南投當季新鮮蔬果及高品質的農特產品帶到臺中市草悟道展售，現場並有農特產品品嚐、特賣、闖關尋寶送美食券、親子趣味遊戲、樂團表演及有獎問答回饋好禮大放送等活動，歡迎市民前往參觀選購。

農業局長王俊雄說，在「愛戀中秋 精農好禮」活動中搭配舉辦「米香．米鄉」產地名米行銷展售活動，邀請中市轄下六家農會包含臺中地區農會、霧峰區農會、烏日區農會、大甲區農會、外埔區農會、后里區農會等共襄盛舉，期望透過本活動協助消費者認知品牌，建立生產履歷責任制度，並提高產地稻米品質與加強稻米分級之觀念，提高良質米包裝品質，進而拓展產品銷售管道與品牌知名度，並增加行銷通路及國際競爭力。

(中時)