短趾症又穿包鞋 拇趾外翻開刀

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嘉義市一名32歲女子因罹患短趾症，第2趾較短且變形，加上她長期穿包鞋，導致拇趾外翻、疼痛，經微創切骨手術矯正，終於解決困擾。

嘉義基督教醫院足踝科醫師羅勝彬今天表示，這名患者先天第2趾較短，因此從小就不敢穿拖鞋或涼鞋，平日以穿包鞋居多。

但是，長期穿包鞋加上短趾症影響，導致她拇趾外翻，且併發拇囊炎、蹠骨轉移痛等問題，讓必須穿高跟鞋上班的她感到非常痛苦。

羅勝彬建議患者接受第1趾微創切骨矯正，第2趾骨延長併自體骨移植手術，患者在手術後2個月已可正常行走，解決諸多困擾。

羅勝彬指出，拇趾外翻原因包括先天及後天，先天因素如遺傳、趾變形等；後天原因可能穿著狹窄、尖頭又高跟的鞋子，造成腳趾擠壓摩擦及壓迫而加速拇趾外翻。

他說，拇趾外翻主要症狀通常以內側拇囊炎疼痛顯現，在穿鞋時症狀會加重；當外翻程度嚴重時，會導致大拇趾與第2趾重疊，進而產生第2趾骨關節脫臼，造成足底疼痛。

羅勝彬表示，若患者腳趾變形嚴重，但無明顯症狀，可考慮保守療法；若已影響到日常生活，可考慮接受微創遠端截骨矯正手術。

他說，微創遠端截骨矯正手術可利用一個傷口進行韌帶縫合及骨矯正，不僅傷口較美觀，也可減少術後疼痛問題，患者可與醫師討論，選擇最適合的手術，以免引發不必要的併發症。1050906

(中央社)