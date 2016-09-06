世大運聖火 確定將登上玉山

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世大運執委會今天表示，世大運執行長蘇麗瓊率執委會成員共12人登上玉山主峰，確定聖火燃火系統原型可克服山上氣候，成功點燃，2017台北世大運聖火，確定將經過玉山主峰。

執委會表示，世大運聖火預計於明年5月開始進行國外傳遞，返國後於6至8月於全國22個縣市辦理國內傳遞，執委會規劃在聖火傳遞儀式中納入台灣元素，目前也開始進行聖火路線實地場勘。

執委會說，玉山標高3952公尺，為台灣第一高峰，也是東亞第一高峰，山勢高大險峻，是台灣的精神象徵。但聖火若要上玉山並非易事，從登山裝備、行程安排到體能訓練，每個環節都不能馬虎。

執委會說，因為對玉山傳遞聖火的重視，蘇麗瓊4日到6日親自率隊場勘，為確保火炬能克服山上嚴峻的氣候，攜帶燃火系統原型，於不同海拔環境下逐一進行實地測試。

蘇麗瓊一行人今天凌晨2時30分從排雲山莊出發，聖火原型克服低溫、低氧、高海拔的低氣壓，以及瞬間陣風，於海拔3952公尺的玉山主峰順利點燃。蘇麗瓊當場裁示，明年世大運聖火確定登上玉山山頂。

執委會說，此次場勘，分別於塔塔加（海拔2610公尺）、白木林（3096公尺）、排雲山莊（3402公尺）、玉山山頂（3952公尺）測試火炬，皆克服環境成功點燃，並持續燃燒15分鐘以上。後續聖火原型將進入實驗室，做風力及雨抗相關測試，確保世大運聖火儀典順利完成。1050906

(中央社)