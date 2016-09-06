世大運聖火 確定將登上玉山
世大運執委會今天表示，世大運執行長蘇麗瓊率執委會成員共12人登上玉山主峰，確定聖火燃火系統原型可克服山上氣候，成功點燃，2017台北世大運聖火，確定將經過玉山主峰。
執委會表示，世大運聖火預計於明年5月開始進行國外傳遞，返國後於6至8月於全國22個縣市辦理國內傳遞，執委會規劃在聖火傳遞儀式中納入台灣元素，目前也開始進行聖火路線實地場勘。
執委會說，玉山標高3952公尺，為台灣第一高峰，也是東亞第一高峰，山勢高大險峻，是台灣的精神象徵。但聖火若要上玉山並非易事，從登山裝備、行程安排到體能訓練，每個環節都不能馬虎。
執委會說，因為對玉山傳遞聖火的重視，蘇麗瓊4日到6日親自率隊場勘，為確保火炬能克服山上嚴峻的氣候，攜帶燃火系統原型，於不同海拔環境下逐一進行實地測試。
蘇麗瓊一行人今天凌晨2時30分從排雲山莊出發，聖火原型克服低溫、低氧、高海拔的低氣壓，以及瞬間陣風，於海拔3952公尺的玉山主峰順利點燃。蘇麗瓊當場裁示，明年世大運聖火確定登上玉山山頂。
執委會說，此次場勘，分別於塔塔加（海拔2610公尺）、白木林（3096公尺）、排雲山莊（3402公尺）、玉山山頂（3952公尺）測試火炬，皆克服環境成功點燃，並持續燃燒15分鐘以上。後續聖火原型將進入實驗室，做風力及雨抗相關測試，確保世大運聖火儀典順利完成。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。