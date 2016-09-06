和陸客交朋友 許信良：為什麼不要

民主進步黨前主席許信良今天表示，他支持行政院政務委員張景森「陸客是我們最需要交的朋友」的說法，「和大陸觀光客交朋友有什麼問題？當然如此，為什麼不要？」

許信良今天早上出席民主進步黨前秘書長王拓的告別式後，接受媒體訪問做上述表示。

陸客來台議題近來備受關注，媒體詢問許信良，是否要和陸客交朋友，他表示：「好問題，這有什麼問題呢？當然如此啊，為什麼不要。」

行政院政務委員張景森日前在臉書表示「陸客是我們最需要交的朋友」，但行政院發言人童振源不為張景森背書，強調「這是張景森政委個人在臉書上的發言，並非行政院的正式政策立場說明。」

許信良說，他也不曉得為何童振源發言這麼說，跟陸客交朋友，他不覺得有任何問題。

媒體詢問許信良是不是支持張景森說法，許信良說：「當然，理應如此」；對有人嘲諷張景森的說法是媚中國大陸，許信良說，跟陸客交朋友，「怎麼叫做媚大陸？我想不通。」

同樣出席告別式的前立法院長王金平離開時也被問到陸客來台的議題，王金平說，和陸客交朋友這是應該的，「有什麼不可呢？兩岸要和好總是要有感情基礎，交朋友是建立感情的場合。」

媒體追問他要怎麼建立感情？王金平表示「你們自己想嘛」後就搭上車離去。1050906

(中央社)