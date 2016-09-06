不用防腐劑可保1年 金針新品種技術移轉

我要評比

台東區農業改良場培育的金針花新品種「臺東7號」，具有無硫乾製可保留1年、煮後湯色不變黑等優等，改良場公告移轉技術。

農委會台東區農業改良場表示，金針菜「臺東7號」是台東改良場101年6月命名的新品種。這品種因具備製作高品質無硫金針乾製品的特點，第一次非專屬授權才公告，就迅速額滿。

由於食安問題這幾年受到重視，民眾對金針的防腐劑問題更加要求，因此改良場決定在第2次釋出技術移轉，屬於非專屬授權申請，即日起至10月14日。

台東區改良場表示，金針菜臺東7號為花色金黃，花葉棕綠且花朵具有香味的品種，每年4月中旬開始開花，花期為4月到7月間，產期與現在傳統的金針菜錯開，有助於改善本地種花季期間缺工採摘鮮蕾及易受颱風豪雨為害等問題。

再者，臺東7號同時具有花梗粗壯不易倒伏，高度約90公分適合採摘，鮮蕾產量為本地種之3倍，臺東6號之1.25倍等特點，為一具備優良栽培特性及高產量的新品種。

臺東7號最大的特色是花蕾極適合進行無硫加工，製成之乾製品不會像臺東6號等傳統栽培品種，於烹調後湯色變黑的缺點，且食用口感更佳。它的無硫乾製品存放1年以上，仍可保有鮮艷色澤及優異的食味，較其他品種之無硫製品優良，有助於金針產業突破乾製品含硫量超標疑慮的困境。

此外，新品種臺東7號的花蕾適合鮮食，口感鮮甜，適合喜愛品嚐金針鮮蕾的消費者。

台東區農改場表示，這次非專屬授權因種苗數量有限，名額限定15名。合格申請業者總數超過限定名額，將於截止日後，依改良場「研究發展成果管理小組」評審結果及公平公開原則，函知合格申請業者擇日公開辦理抽籤。

種苗供應時間，考量新品種金針菜臺東7號生育特性，訂於105年12月1日起開始供應種苗予完成簽約並付款；未於12月1日前完成簽約並付款之業者，視同放棄，由備取者依序遞補。1050906

(中央社)