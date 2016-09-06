林全：歡迎所有觀光客 沒有任何差別

行政院長林全表示，張景森的言論不代表國家政策。（柯宗緯攝）

行政院長林全今(6)日上午在高雄表示，歡迎所有觀光客來台，並且強調，行政院的政策不會透過政務委員的臉書或個人臉書來表達。

林全今日上午在高雄展覽館出席2016全球港灣城市論壇開幕之前，針對政務委員張景森在臉書提到大陸旅客是台灣最需要的朋友時說，所有來到台灣的旅客，我們都非常歡迎，而且我們也期待他們來台灣觀光旅遊，會對台灣人民的熱情，和台灣的美麗留下很好且深刻的印象，這些外來的遊客我們都認為是值得招待與歡迎，也希望他們能留下美好的印象，這是沒有任何差別的。

至於張政務委員在他臉書上的意見，林全強調，行政院一向的看法就是，政策不會透過政務委員的臉書或個人臉書來表示。

(工商)