中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

中市104年均戶所得116.9萬 成長1.45％

中時
點閱98
我要評比
2/10

台中市政府主計處公布104年台中市民家庭收支調查，平均每戶所得收入總計為116.9萬元，較103年上升1.45%，比全台平均值116.7萬元略高；家庭戶數貧富差距5.42倍，則遠低於全台平均值6.06倍，顯示台中市貧富差距情況較為輕微。104年台中市擁有自有住宅家庭占全體家庭比例為85.9%，也較103年增加0.27%。

主計處表示，104年台中市平均每戶所得收入總計為116.9萬元，較103年的115.3萬元增加1.6萬元，成長1.45%，較全台平均值116.7萬元高2,000元。平均每戶可支配所得97萬元，較103年95.6萬元增加1.4萬元成長1.52%；平均每人可支配所得為31.2萬元，較103年的30.3萬元增加9,000元，成長2.83%。

主計處說，若將家庭依可支配所得大小按戶數分成五等分，104年台中市最高20%家庭平均可支配所得193.3萬元，較103年的184.8萬元增加4.6%；最低20%家庭(含無所得家庭) 家庭平均可支配所得則為35.7萬元，較103年的35.9萬元減少0.56%。

因低所得家庭平均可支配所得減少、高所得家庭平均可支配所得增加，所得差距倍數由103年的5.15倍增至5.42倍，擴大0.27倍，低於全台平均值6.06倍，顯示台中市貧富差距情況較輕。

主計處指出，104年台中市擁有自有住宅（含不住在一起的配偶、父母或子女所擁有）家庭占全體家庭比例為85.9%，較103年增加0.27個百分點，且平均每戶住宅建坪(含車位、走廊、陽台等)51.02坪，較103年的50.95坪增加0.07坪。

104年台中市家庭主要設備如彩色電視機、電話機、冷暖氣機、洗衣機、熱水器及行動電話普及率均達9成以上，已近全面普及；且行動電話普及率達95.26%，遠高於電話機的90.15%，顯示行動電話已成為市民主要的通訊工具。而汽車、機車普及率則分別為68.67%以及88.34%。

(中時)

關鍵字：家庭所得台中市
點閱98
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。