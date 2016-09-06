中市104年均戶所得116.9萬 成長1.45％
台中市政府主計處公布104年台中市民家庭收支調查，平均每戶所得收入總計為116.9萬元，較103年上升1.45%，比全台平均值116.7萬元略高；家庭戶數貧富差距5.42倍，則遠低於全台平均值6.06倍，顯示台中市貧富差距情況較為輕微。104年台中市擁有自有住宅家庭占全體家庭比例為85.9%，也較103年增加0.27%。
主計處表示，104年台中市平均每戶所得收入總計為116.9萬元，較103年的115.3萬元增加1.6萬元，成長1.45%，較全台平均值116.7萬元高2,000元。平均每戶可支配所得97萬元，較103年95.6萬元增加1.4萬元成長1.52%；平均每人可支配所得為31.2萬元，較103年的30.3萬元增加9,000元，成長2.83%。
主計處說，若將家庭依可支配所得大小按戶數分成五等分，104年台中市最高20%家庭平均可支配所得193.3萬元，較103年的184.8萬元增加4.6%；最低20%家庭(含無所得家庭) 家庭平均可支配所得則為35.7萬元，較103年的35.9萬元減少0.56%。
因低所得家庭平均可支配所得減少、高所得家庭平均可支配所得增加，所得差距倍數由103年的5.15倍增至5.42倍，擴大0.27倍，低於全台平均值6.06倍，顯示台中市貧富差距情況較輕。
主計處指出，104年台中市擁有自有住宅（含不住在一起的配偶、父母或子女所擁有）家庭占全體家庭比例為85.9%，較103年增加0.27個百分點，且平均每戶住宅建坪(含車位、走廊、陽台等)51.02坪，較103年的50.95坪增加0.07坪。
104年台中市家庭主要設備如彩色電視機、電話機、冷暖氣機、洗衣機、熱水器及行動電話普及率均達9成以上，已近全面普及；且行動電話普及率達95.26%，遠高於電話機的90.15%，顯示行動電話已成為市民主要的通訊工具。而汽車、機車普及率則分別為68.67%以及88.34%。
(中時)
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