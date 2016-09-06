台中動畫派最後壓軸3堂課 加碼開放報名

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台中動畫派最後壓軸3堂課，新聞局加碼開放報名。（陳世宗翻攝）

第2屆台中國際動畫影展將於10月開跑，為讓市民更深入認識動畫，台中市政府新聞局今年6月至9月期間特別規劃「台中動畫派-認識動畫的15堂課」，策劃動畫好片賞析、動畫專業講座及手做動畫工作坊等課程，讓民眾獲得動畫相關知識。因第1波名額已滿，為回應民眾需求，最後壓軸3堂課開放第2波報名，請把握機會儘速報名。

「台中動畫派-認識動畫的15堂課」已完成12堂課，最後壓軸3堂課將分別於9月11日、9月17日、9月18日開課，內容依序為2016台中國際動畫影展入圍影片指南講座、榮獲奧斯卡金像獎的比利時動畫片「海洋幻想曲song of the sea」台灣首映、日本動畫名導細田守執導「怪物的孩子」國際動畫大片放映。

新聞局表示，前12堂課獲民眾好評，最後壓軸三堂課因報名人數眾多，名額已滿，為回應民眾需求，將開放第2波報名機會，報名網址分別為9/11「2016台中國際動畫影展入圍影片指南講座」http://goo.gl/t1T4J1 、9/17「海洋幻想曲Song of the Sea」全台首映http://goo.gl/6R2nE8 、9/18「怪物的孩子」特映http://goo.gl/XsfsP0 ，場次名額有限，請把握機會參加。

(中時)