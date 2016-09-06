國際製作人：台灣現代舞生命力是亞洲之首

2016德國杜塞朵夫國際舞蹈博覽會，由兩廳院策展的「舞之台灣」現場。（李欣恬攝）

杜塞朵夫舞蹈博覽會大會藝術總監Felix Wittek（右一）與國家兩廳院藝術總監李惠美（中）對談交流。（李欣恬攝）

荷蘭的舞蹈製作人Robert van den Bos長年關注台灣現代舞，也看好年輕一代的表現。（李欣恬攝）

匯聚全球舞蹈專業人士於一地的杜塞朵夫舞蹈博覽會。（李欣恬攝）

全球最盛大、兩年一度的德國杜塞朵夫國際舞蹈博覽會已圓滿落幕，於展會現場所舉行的「舞之台灣」展會，以大會所親邀的三團隊Meimage Dance、丞舞製作團隊及在劇場作為主打，詢問度頗高，成果豐碩。

杜塞朵夫國際舞蹈博覽會創辦於1996年，每年吸引來自世界各地的現代舞蹈團前來演出，台灣自2008年由當時的文建會領軍首次參展，至今為第5度策展，今年延續過去同樣由文化部指定國家兩廳院策展、執行，於展會現場向世界各國舞蹈經理人、經紀人、製作人、策展人推介台灣現代舞特色，台灣三團隊編舞者何曉玫、蔡博丞和劉彥成也於展會現場親自向觀眾介紹舞作。

國家兩廳院藝術總監李惠美表示，這個全球最大的展會，將世界一流的舞蹈專業人士匯聚於此，除了能讓台灣舞者、創作者除了透過作品和觀眾溝通，也能行銷自己，是難得的經驗，她表示：「透過和觀眾、舞蹈專業人士的對話，除了能開啟機會，也能從對方的回饋中，再回饋到自己的創作上，激盪出不一樣的火花。」

杜塞朵夫國際舞蹈博覽會副藝術總監Christian Watty表示，過去台灣編舞家黃翊、周書毅的表現令他驚豔，令他對台灣現代舞印象深刻，這次他也非常欣賞蔡博丞作品，他舉《浮花》為例，「他的舞作純粹回歸到身體表現，有一種純然的詩意性。」

來自德國的舞蹈獨立策展人Patrick Marin對劉彥成的《再見吧！！兔子》特別有興趣，他表示，非常欣賞作品裡的哲學思考，「不只是有技術面，還多出了許多想像空間，讓人看見台灣新世代的生命力。」

荷蘭的舞蹈製作人Robert van den Bos曾引荐台灣作品到歐洲演出，如雲門、無垢舞蹈劇場、優人神鼓、國光劇團、舞蹈空間等，他表示，現代舞有三個趨勢，一個是結合戲劇特性的舞蹈劇場，第二個是後現代芭蕾，第三個則是傑宏‧貝爾（Jérôme Bel）將舞蹈轉換成「舞蹈博物館」（musée de la danse）的形式。他表示，台灣的現代舞蹈具有強大的生命力，「甚至可說已是亞洲之首。」

本屆杜塞朵夫國際舞蹈博覽會大會藝術總監Felix Wittek表示，為了大會所邀請的表演團隊準則，「我們負責從全世界找出有趣、有特色、具代表性的舞作是我們所關切的。」

(中時)