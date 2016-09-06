再打臉張景森 林全：政策不透過臉書表示

行政院長林全表示，張景森的言論不代表國家政策。（柯宗緯攝）

行政院政委張景森日前在臉書上發表「陸客是我們最需要交的朋友」，引發非議。今日行政院長林全受訪時趕緊滅火說，台灣歡迎所有外來旅客來訪，不會有任何差別；政委在臉書上的言論不能代表國家政策。

林全出席高雄港灣城市論壇時，面對媒體提問張景森「愛陸客說」一席言論看法，林全說，外來客來台灣，都值得我們去歡迎，讓他們對台灣人民熱情、美麗風景留下美好印象。

對於張景森臉書再度惹議，林全表示，「行政院一向看法認為，政策不會透過政委的臉書來表示」急忙滅火與張景森切割。

(中時)