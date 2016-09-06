連續割警用機車坐墊 老翁道歉願賠獲緩刑

76歲黃姓男子，今年5月22日凌晨4點多騎機車行經台北市警萬華分局桂林路派出所時，因心情不爽，竟持美工刀連續劃破9輛警用機車的坐墊，案經警方調閱監視器畫面，循線查獲他到案，台北地方法院依毀損公物罪判黃有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

判決書指出，黃犯後向員警表示歉意，顯示已有悔意，還答應賠償毀壞的9個坐墊到復原狀態，法官考量黃沒有前科，應無再犯之虞，審酌他高工畢業的教育程度等，認為以暫不執行為適當，因此宣告他緩刑。

(中時)