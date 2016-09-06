在野黨要求張景森下台 民進黨立委緩頰
中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天表示，如果行政院政務委員張景森講的話不算，乾脆請張景森下台；民主進步黨籍立法委員葉宜津說，張景森是快人快語，但還是要謹言慎行。
兼任行政院觀光發展推動委員會召集人的張景森日前在社群網站臉書（facebook）發文說，「陸客是我們最需要交的朋友」；行政院發言人童振源昨天表示，張景森在臉書的發言是個人言論，非行政院正式政策立場說明。
江啟臣受訪表示，張景森負責對外推廣觀光政策，講的話不算，誰說了算？
國民黨團首席副書記長王育敏說，張景森應是已看到危機，願意開始釋放善意是好現象，但行政院內好像不同調，讓大家很擔心，如果政府內部無法形成共識，到底歡不歡迎中國大陸觀光客無法定調，未來觀光政策如何往下推？
葉宜津表示，張景森性情中人快人快語，但現在已是政府團隊一分子，恐怕要謹言慎行，不能有太多個人看法。個人看法可在討論時提出，對外發言一定是要有共識的結論。
她說，火燒車事件讓中國大陸觀光客對台灣觀光安全有疑慮，台灣要痛切檢討，就像當初千島湖事件後，大家也因安全顧慮而不想到某地旅遊，這是同理心、可以理解，相信只要好好改善，陸客還是會訪台觀光。1050906
(中央社)
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