西班牙白色海岸野火肆虐 1400人疏散

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西班牙官員今天表示，在高溫助長之下，野火肆虐東部白色海岸（Costa Blanca）一處熱門度假勝地附近叢林，導致約1400人疏散。

法新社報導，地方緊急服務單位表示，野火是昨天在地中海度假勝地哈韋亞（Javea）附近蔓延開來，摧毀320公頃土地與數棟建築。哈韋亞位於熱門度假景點貝尼多姆（Benidorm）沿岸上方。

當局說，他們認為這場野火是有人蓄意點燃，因為火苗似乎是同時在數處竄起。英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，一群青少年已因縱火遭逮捕。

瓦倫西亞地方政府首長浦格（Ximo Puig）告訴記者：「這是環境恐怖主義，不僅危害我們的自然遺產，還直接攻擊民眾。」

瓦倫西亞東區政府代表莫拉格斯（Juan Carlos Moragues）在推特（Twitter）留言說：「有1400人疏散。」

政務委員會委員薩莫拉（Maria del Pilar Zamora）告訴民營天線3號電視台（Antena 3），雖然許多疏散民眾在學校避難，哈韋亞居民也讓他們過夜並提供食物與飲水。

上傳於社群媒體的照片與影片顯示，稍早的火勢都快燒到房屋密集區。

天線3號報導，數棟房屋完全遭火舌吞噬。緊急服務機構發言人告訴法新社，今晚火勢停止蔓延。（譯者：中央社張曉雯）1050906

(中央社)