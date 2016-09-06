赴美宣傳入聯 蔡明憲：政府承諾協助

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台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天說，西元2016年台灣加入聯合國宣達團9日啟程前往美國，而日前曾與政府高層見面，對方說需有民間聲音為入聯持續發聲，並承諾給予必要協助。

協進會上午在立法院舉行記者會，蔡明憲表示，9日啟程前往美國，向美國國會及社會宣達台灣參與聯合國意願，除和往年一樣造勢遊行，也會拜訪前副助理國務卿薛瑞福，並以中、英文雙掛號限時信致聯合國秘書長潘基文，表達台灣人民入聯心聲。

台灣社社長張葉森表示，民主進步黨完全執政，希望有轉型正義與發展經濟，這與台灣加入聯合國有非常大關係。以台灣名義入聯，在國際間才能走得出去，市場才不會再侷限在中國，經濟才能發展，轉型正義才能推動。

張葉森說，外交部長李大維日前說政府今年不會推動加入聯合國，明年李大維如果持續這態度，「我們絕對沒有辦法忍受他繼續掌這個外交部」，希望政府跟隨民意，以台灣名義加入聯合國。

民進黨籍立委羅致政表示，加入聯合國議題，政府可能有現實面考量，採取溫和、緩慢做法，「但民間可以盡量的往前衝」，凸顯參與正當性。1050906

(中央社)