美網擒伏巨砲 錦織圭挺進8強

日本網球一哥錦織圭今天以6比3、6比4、7比6（7/4）直落三擒伏克羅埃西亞巨砲卡洛維奇（Ivo Karlovic），挺進美國公開賽男單8強。

錦織圭曾在2014年美網拿下亞軍，身高178公分的他今天展現精準球技，全場打了約2小時，力克211公分長人卡洛維奇。

根據路透社，錦織圭在場邊受訪時說：「迎戰像他這樣的對手一直都很不容易，他發球很強。」「我在一、二發的回發球成功很多次，我很滿意自己今天回擊表現。」

大會第6種子錦織圭接下來將迎戰第2種子英國好手莫瑞（Andy Murray），爭搶4強門票。

2012年美網封王的莫瑞以6比1、6比2、6比2輕取保加利亞選手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），晉級8強。（譯者：中央社盧映孜）1050906

(中央社)