QS排名歷年最佳 台大：研發能量造就

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QS今天公布2016世界大學排名，台大排名68是歷年最佳。台大表示，台大在學科領域排名表現優異，透過這些研發能量，造就亮眼的世界排名成績。

英國高等教育調查公司QS今天公布2016世界最佳大學排行榜，美國麻省理工學院連續5年排名第1，台灣共10所大學進榜，以台灣大學排名68名（比去年上升2名）表現最佳，是台灣唯一晉身全球前百大的大學，也是台大歷年最佳排名。

台灣大學表示，QS先前公布全球大學領域前200名排名，台大共37個領域上榜，32個領域排名前100大，18個領域排名前50大，如「電子與電機工程」領域排名23，「化學」領域排名29。

台大指出，除了透過研發能量，造就亮眼的世界排名成績，學校這些年也積極推動教學創新，從基礎扎根培育、壯大研發實力，透過「邁向頂尖大學計畫」經費挹注，在教學、研究、國際化等各方面都有顯著成長，未來將持續提升教學品質，發展跨領域特色研究，強化研發創新能量，並加強與國外頂尖大學與研究機構的合作研究。

清華大學排名151名（比去年提升4名），是國內大學排名第2佳。清大表示，學校在QS的排名這幾年持續進步，今年在「教師論文平均被引用次數 」指標拿到99.6分，在全台大學中排名第1，還超越洛杉磯加州大學、東京大學、新加坡國立大學等全球頂尖名校。

清大也指出，在「國際學生」項目上，清大在國內大學排名也比去年進步，過去5年外籍生人數約增加150名，目前已達600多名，以印度學生為最多，未來將響應新南向政策，規劃招收更多東南亞學生，並鼓勵優秀外籍生畢業後留台工作。

台灣師範大學今年排名310名，比去年進步66名，是亞洲進步最多的學校。台師大表示，今年在國際學生比率居世界156名，在台灣學校中表現最佳，師大外籍校友遍布全球，包括日本前首相、澳洲前總理等知名校友，顯示致力推動國際化的成果。

台師大也指出，這項排名只是學校辦學參考指標之一，未來會全方位努力，包括優秀人才延攬、研究團隊拔尖、課程精進、國際化提升、組織及行政革新、校園整建等，更會加強學生學習及研究的環境，為社會培育卓越的領導人才。1050906

(中央社)