中秋節連假烤肉 北市開放23河濱區域
台北市政府工務局水利工程處因應中秋連假，預計14日下午5時到18日晚上12時，開放台北市23處河濱指定區域，讓民眾烤肉。
台北市地狹人稠，許多人不清楚哪裡可烤肉、哪裡禁止，水利工程處宣布，除原本就開放的8處指定河濱區域，中秋連假期間，再額外開放15處。
水利工程處表示，原本開放烤肉區域為延平河濱公園延平宮前廣場、華中橋下自行車道北側橋孔、道南左岸河濱公園左岸捷運橋上游堤外停車場與自行車道間指定廣場、左岸恆光橋下游越堤坡道下圓形廣場、百齡右岸河濱公園百齡橋下廣場、百齡左岸河濱公園百齡橋下廣場、成美左岸河濱公園（南港、松山側）彩虹橋上游320公尺處至彩虹橋下游130公尺間親水步道、成美右岸河濱公園（內湖側）成美長壽橋至麥帥一橋間之親水步道等8處。
北市水利工程處說，14日下午5時到18日晚上12時，再開放另外15處河濱指定區域，包括彩虹河濱公園麥帥二橋下、觀山河濱公園高速公路內湖橋下、美堤河濱公園大直橋下、大佳河濱公園大直橋下、圓山河濱公園中山橋上游溜冰場週邊、百齡左岸河濱公園洲美大橋下指定區、道南河濱公園左岸萬壽橋下、道南河濱公園右岸萬壽橋下、景美河濱公園北新橋下、福和河濱公園福和橋下、馬場町紀念公園馬場疏散門廣場前、華中河濱公園華中橋下未使用閒置空間與下游側圓形廣場及光復橋下、雙溪河濱公園左岸福林橋下、雙溪河濱公園左岸文昌橋下、雙溪河濱公園右岸雨農橋下。
水利工程處表示，期間會派員巡查，如果擅闖非開放區域烤肉，屢勸不聽者，可依法開罰新台幣2400元以上罰鍰，提醒民眾勿以身試法，詳細開放區域，可上北市水利處網站公告資訊區查詢。1050906
(中央社)
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