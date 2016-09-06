G20前夕 陸海警船挖泥船現身黃岩島

菲律賓國防部長羅倫沙納表示，根據空拍照片，包括海警船在內的10艘大陸船隻上週出現在距黃岩島不到1英里處，其中可能包括填海造陸所需的挖泥船。

紐約時報報導形容，上週正值20國集團（G20）杭州峰會舉行前夕，大陸國家主席習近平並與美國總統歐巴馬會晤。但大陸船隻在此期間出現在黃岩島海域，似乎特別具有挑釁意味。

報導並指出，美國官員一直在等著觀察G20杭州峰會結束後，大陸會在黃岩島採取什?行動。

報導引述羅倫沙納（Delfin Lorenzana）受訪時指出，根據菲律賓軍方拍攝的照片顯示，上週在距離黃岩島不到1英里的海面上，出現4艘大陸海警船和6艘其他船隻，其中1艘更位在黃岩島潟湖的入口處。

羅倫沙納表示，最近幾週以來，上述4艘大陸海警船一直部署在黃岩島附近。至於上週才被菲律賓漁民發現的其他大陸船隻則可能是用來進行建島初步工作的挖泥船，其中1艘似乎?帶了大型布纜設備。

他說，菲律賓將把這些大陸船隻在黃岩島出沒的證據送交大陸駐菲律賓大使館。先前，大陸駐菲律賓大使曾否認有大陸船隻出現在黃岩島附近。1050906

(中央社)