北市公辦都更 下半年台大紹興南街先登場
台北市副市長林欽榮今天說，北市府上半年除推動9件公辦都更案外，更協助2件民辦都更爭議案，下半年發動「一月一招商」，由台大紹興南街先開跑。
台北市都市發展局上午舉行「公辦都更階段成果報告」，由林欽榮率領都發局長林洲民、都市更新處等單位主管列席，並對外報告北市府上半年執行公辦都更成果。
林欽榮表示，自宣布今年為公辦都更元年，破除過去都市更新小格局改建處理，以創新和效率主導「8+2旗艦計畫」，並推動9件公辦都市更新案件，也協助2件民辦都更停滯爭議案順利施工。
他說，預計目前優先推動案件由政府投資新台幣125億元，預計帶動民間投資400億元，且公辦都更案提供915戶公共住宅，由台北市都市更新推動中心擔任實施者的更新案也陸續進行招商，下半年目標為發動「一月一招商」策略。
都發局解釋，公辦都更案9月6日起先由台大紹興南街率先開跑，10月為蔡瑞月舞蹈社旁案，11月大直北安段案，12月科技大樓瑞安段都更案；9月底將針對民辦都市更新168專案進行報告。
林欽榮說，公辦都更勢在必行，最重要的目標是重整民辦都更效能，並建立改變台灣都更模式，「一件都更案跑程序要8年，那就不要玩了」，需要有明確流程，作法公開。
他表示，公辦都更最關鍵目的是改變台灣都市更新流程的困境，進一步把建立程序透明公開化機制，台灣公辦都更必然要實施的路線。1050906
(中央社)
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