1／4台人患胃食道逆流症　這4種族群最危險

調查發現，胃食道逆流好發於男性、30~59歲的中壯年、有菸酒習慣、肥胖者等4種族群。（倪浩倫攝）

48歲的上班族張先生，平時中午常忙到沒空吃飯，下班後則會大吃一頓犒賞自己，吃完還會泡杯咖啡或濃茶、配點洋芋片後便上床睡覺。日前健檢發現罹患逆流性食道炎，且屬於第二嚴重的C等級，合併食道裂孔疝氣。醫師提醒，逆流性食道炎初期多無症狀，30~59歲、菸酒習慣、肥胖、男性，這4種高風險族群，應定期做胃鏡檢查，並視情況積極治療。

收治該病例的聯安診所院長鄭乃源指出，分析該診所近3年健檢數據，1萬5844位民眾中，約26.6%因胃食道逆流而患有逆流性食道炎，「食道表皮已遭胃酸灼傷」，約有6成患者為最輕微的A等級。他強調，進一步分析發現，6成患者不會有症狀感，就連最嚴重的D等級，也有約75％無自覺症狀。

鄭乃源提醒，民眾不應以「有無症狀」來評斷自己有無胃食道逆流，而應評估自己是否為高風險族群：30~59歲、有菸酒習慣、肥胖、男性，此4種皆容易胃食道逆流。他解釋，菸、酒會讓胃的噴門放鬆，胃內物體易逆流，肥胖者則因腹壓較大，也會增加逆流風險，至於30~59歲的青壯年，則因工作壓力大、應酬多，導致容易暴飲暴食，胃酸分泌過多，逆流時對食道損傷度較高；男性則因對健康重視程度低於女性，易菸酒、暴飲暴食，胃食道逆流遠高於女性。

張先生確診逆流性食道炎C級後，便開始改變生活型態。鄭乃源說，民眾吃飯時，應先喝無勾芡、不過於油膩的湯，接著再吃固體食物，「飯後喝湯會降低胃的消化速度，且液體容易回流」；睡前3~4小時也應減少進食，否則在胃裡面還充滿食物的狀態下，一旦躺平，將因缺乏地心引力而無法造成胃差，胃內物體機更容易跑到食道。

鄭乃源說，胃食道逆流的治療，多是給以抑制胃酸分泌的藥物，但僅治標不治本，「應以改善生活型態為主」；他提醒，民眾若發現自己是高危險族群，建議接受健康檢查，並請醫師就檢查結果、告知後續的追蹤時間。

(中時)