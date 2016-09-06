希拉蕊團隊傳7日台募款 外交部沒評論

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外界傳出美國民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）競選團隊明天晚間將在台北市舉辦募款活動，外交部今天表示，對這項活動沒有評論。

據華府先前訊息，希拉蕊競選團隊明天將在台北辦募款活動，地點保密，並強調這場募款活動僅限美國公民或綠卡持有者參加。一度傳出曾在希拉蕊擔任國務卿時任國務院全球婦女議題無任所大使的弗維爾將在募款餐會上任演講貴賓。

外交部發言人王珮玲上午在例行記者會面對媒體提問時表示，外交部對這項活動沒有評論，最新了解是弗維爾未要出席募款活動。

美國在台協會（AIT）說，政黨候選人募款餐會不屬於美國政府公務活動，不會透過AIT安排、協助。1050906

(中央社)