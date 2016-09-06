王拓叮嚀記在心 總統：堅持改革不忘初衷

總統蔡英文今天送王拓最後一程，總統說，王拓曾在病榻上說，新政府一定要跟過去不一樣，要做得成功，「他的叮嚀我會記在心上」；堅持改革、無悔付出、不忘初衷，「請王拓先生不要惦掛」。

蔡總統上午出席前立委、鄉土作家王拓公祭典禮並親自頒發褒揚令，表彰王拓在臺灣文學發展上的貢獻與成就。

王拓8月9日因心肌梗塞過世，享壽72歲，今天上午在第一殯儀館舉行公祭。除蔡總統外，總統府秘書長林碧炤、國家安全會議秘書長吳釗燮、立法院長蘇嘉全及行政院副院長林錫耀等政壇人士多人出席。

蔡總統致詞時表示，「王拓先生曾經說過，他從事政治是無奈，他的最愛還是文學」。這是王拓自嘲的無奈，卻是臺灣政治的幸運。「在文學與政治上，王拓先生都留下無比的典範給我們」。

她說，幾年前，當民進黨大敗，最低迷的時候，把王拓又再請回到政治裡擔任秘書長，因為王拓的協助，讓本土政黨從灰燼裡重生。「這一點，我要對臺灣文學界說聲不好意思。我也要對王拓先生說，感謝您一生為臺灣民主的付出」。

在王拓先生離開前，她去看他。蔡總統說，「在病榻上他告訴我，新政府一定要跟過去不一樣，要做得成功」。

「他的叮嚀我會記在心上」，蔡總統說，「我要再一次告訴大家，做為總統，人民對改革的期待，我能了解；改革的過程，我會堅持；改革的責任，我會承擔，新政府會堅持改革，一定不會辜負所有臺灣人民的期待」。

總統說，「今天，我們在這裡，送我們敬愛的王拓先生最後一程」。「您讓我們知道，在寫實的筆尖背後，是對自由、對美追求的心，是對土地的愛」。

蔡總統說，「我們會堅持改革、無悔付出、不忘初衷，請王拓先生不要惦掛，也請家屬跟親友節哀、保重」。

包括總統府秘書長林碧炤、國家安全會議秘書長吳釗燮、立法院長蘇嘉全及行政院副院長林錫耀等均出席今天的典禮。

總統褒揚令全文為：

前國民大會主席團主席、前立法委員、鄉土文學作家王拓，本名王紘久，節行瑰奇，智器文藻。少歲卒業國立臺灣師範大學國文系，復獲政治大學中文研究所碩士學位，篤學善文，揖志鵬舉。曾任大學講師、《文季》雜誌總編輯、《人間》雜誌社社長等職，長期宣勤管翰，偏擅評論小說，質直渾厚，豐贍多元，關切封建婚姻制度，指陳教育體系沉(苛)；揭露弱勢底層晦暗，發攄農村貧困情境，勞心求理，指事類情；凌雲振玉，作作有芒。尤以《金水嬸》、《望君早歸》、《牛肚港的故事》等經典作品垂稱，弘宣人道主義，體現人文關懷，執言椽筆，思緒雲騫；格高意實，洞見底蘊，允為開啟臺灣文學新方向之前驅。曾先後膺選四屆立法委員，眷注鄉土藝文生態，參與文化公共事務；力促紀錄片雙年展，搶救修復臺語電影，讜論正辭，明效大驗，誠迺保存國家重要資產之推手。嗣出掌行政院文化建設委員會主任委員，持秉和解共生理念，厚植全民生活美學，謨深慮遠，風成化習。綜其生平，盡瘁臺灣民主文學運動，標揚社會制度改革大纛，遺徽聲采，矩範聿昭。遽聞溘然長辭，悼惜彌殷，應予明令褒揚，用示政府崇念賢彥之至意。1050906

(中央社)