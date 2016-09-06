台師大教師勉新生 身心靈都要超過75級分

台師大今天舉行新生始業式，台師大副教授謝謝智謀勉勵學生，人生的學習成績不是只有75級分，「而是身心靈都要超過75級分」。

台灣師範大學今天起舉行為期4天的伯樂大學堂新生營，協助大一新生更了解師大環境及學系概況，今天上午舉行105學年新生始業式，邀台灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授謝智謀主講「三個故事－給大學生的三個建議」。

台灣師範大學的英文為「National Taiwan NormalUniversity」，縮寫為NTNU，和台大（NTU）只差一個英文字母。謝智謀表示，大家都是拚命想考75級分的學生，可惜最後差了一點，但人生的學習成績不是只有75級分，「而是身心靈都要超過75級分」。

他也笑說，學生進了師大，難道就要變「Normal」，我們的目標不應該是NTU，應該要把目標放大，瞄準哈佛等全球頂尖名校。

「對任何人謙卑彎腰，不代表自己價值比別人低，而是對別人生命的一種成全」，謝智謀以自身經驗為例，過去在網路發表文章，常有人留言罵他，因此他選擇封鎖該帳號，但仍有人申請新帳號後繼續留言罵他，因此他決定在這些罵他的話上按讚，後來這些罵他的帳號現在反而在他文章按讚。

謝智謀表示，大學生進大學後，世界一定變得要不一樣，現在騎腳踏車已不叫壯遊，而是旅遊，現在最夯的不是單車環島，是走路環島，他曾有學生走路環島一週，就為了募鞋幫助世界各偏鄉的孩子。

「大學生是獨特，但不是唯我獨尊」，謝智謀表示，他曾有學生暑假到大陸騎單車，騎了6000公里，到北京時開心拍照留念，結果遇到60多歲的長者單車團，從法國一路騎到大陸，花6個半月時間騎了1萬8000公里，相較之下，台灣許多長者退休後卻沒有自己的夢想。

謝智謀也提醒新生，世界比我們想像大多了，「心夠大，可以包容世界，心不夠大，連自己都裝不下」，期許大家要擴展視野、不要自我設限。1050906

(中央社)