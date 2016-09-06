許厝驗尿委託李俊璋 環團質疑未利益迴避
民進黨立委陳曼麗今天召開記者會指出，衛福部替雲林縣橋頭國小許厝分校學童驗尿，卻找來曾受六輕委託的成功大學教授李俊璋主持，環保團體認為這形同是「請鬼領藥單」。
衛福部國健署研究員林真夙表示，這並不是研究，而是關心當地師生，才做這樣的檢查，檢查結果會回饋給學生的家長與老師。
不過，林真夙的說法不被環團接受，衛福部代表王麗雪說，會把環團意見帶回部裡。
陳曼麗上午在立法院召開記者會，邀請多名環保團體人士與林真夙、王麗雪等人出席。
環保團體認為六輕是最靠近許厝分校的固定污染源，六輕所使用的原料量是最可能造成許厝分校學童尿液「硫代二乙酸」濃度過高的最可能當事人，但衛福部委託的李俊璋，多年來接受六輕委託，執行「六輕特定有害空氣污染物所致健康風險評估」計畫。
環團認為，依照行政程序法規定，公務員在行政程序中，現為或曾為該事件當事人之代理人、輔佐人，應自行迴避，所以李俊璋應該自行迴避。
林真夙表示，這並不是研究，而是關心當地師生，才做這樣的檢查，檢查結果會回饋給學生的家長與老師。
耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源說，他是台西在地人，誰會相信這種說法。
「要健康婆婆媽媽團」中部團長張淑芬更哽咽地說，自己住在彰化，也身受威脅，做為一個媽媽完全無法接受國健署的說法，這樣的說法笑死人。
王麗雪說，會把環團意見帶回部裡討論。1050906
(中央社)
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