空污不只地面 高空空污也嚴重

(中央社記者余曉涵台北6日電)環保署跟中央大學合作的「太平洋溫室效應氣體觀測計劃」的最新觀測結果發現，東亞太平洋上空10公里高的大氣，量測到高濃度的一氧化碳，主要來源為東亞工業化國家。

根據美國太空總署及美國國家海洋及大氣總署資料顯示，今年6月為1880年有觀測記錄以來最熱的1個6月，也是連續14個月的全球平均溫度超過該機構137年來的觀測資料，顯示地球正在發燒。

為了減緩全球暖化跟衝擊，2015年的「聯合國氣候峰會」制訂與會各國需自行管制二氧化碳排放量並共同遵守。希望在本世紀內控制全球升溫低於攝氏2度。

有鑒於此，環保署、科技部、教育部等單位跟中央大學合作從2009年起執行為期20年的「太平洋溫室效應氣體觀測計劃」，分別從地面跟空中進行量測，瞭解二氧化碳濃度在空間上分佈的特徵。

計劃主持人中央大學大氣系教授王國英說，海上觀測跟長榮海運合作，觀測結果顯示全球主要工業化國家下風處的海上區域二氧化碳濃度都超過430ppm；太平洋中間的大氣二氧化碳濃度已超過400ppm，且這些區域二氧化碳濃度有每年上升1.5ppm的趨勢。

空中觀測部分，則是跟中華航空合作，今年7月起航程採集東亞、東南亞、北太平洋、南太平洋、西北赤道太平洋的空氣樣本，顯示地面人為石化燃燒的產物可以被帶到太平洋海域上空10公里高的大氣。這些9至11公里高空所量測到的高濃度一氧化碳(超過100ppbv)，主要來源為東亞工業化國家。

王國英說，將台灣飛機觀測資料跟1991年的NASA飛機觀測資料比較，東亞太平洋區域大氣在過去的21年間(1991-2012)的污染情形加劇，2公里高度以下的大氣一氧化碳濃度高於200ppbv出現的頻率增加；5公里高度以上的高空空氣污染現象也更加明顯。

王國英表示，這些資料顯示空氣污染不僅只有地面，連高空也不可避免，尤其飛機的觀測資料較衛星觀測資料更為準確，更能掌握大氣中的空污狀況，且對飛安並不會造成影響。

環保署主任秘書謝燕儒說，在制定溫室氣體減量管理法或相關措施時，都會將這些觀測資料納為參考依據。1050906

(中央社)