不當黨產遭限制 洪秀柱：逼人陷於絕境

我要評比

「不當黨產處理委員會」決定被推定為不當黨產的財產不得用於支付黨工薪資與退休金，中國國民黨主席洪秀柱今天表示，這非常過分，此舉就是逼人陷於絕境。

洪秀柱今天上午出席民主進步黨前秘書長王拓告別式後接受媒體訪問做上述表示。

「不當黨產處理委員會」昨天舉行首次會議，會中決議，被推定為不當黨產就不得用於支付黨工薪資與退休金。洪秀柱認為這非常過分。

她說，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」明明是一部惡法，裡面還是有條文指出，正當的合法支出還是可以用，「所以此舉就是逼人陷於絕境，大家可以看得很清楚。」

同樣出席這場告別式的不當黨產委員會委員楊偉中受訪表示，法律條文很清楚，國民黨對員工有它的義務，但是國民黨要自己透過籌措合理財原來解決。

對於洪秀柱說這是逼人陷入絕境，楊偉中表示不評論洪秀柱說法，一切按照黨產條例來處理。

楊偉中說，黨產條例規定很清楚，合理黨產是政治獻金、政黨補助款跟黨費，超過之外的都是推定為不當黨產，法律精神就是這樣子，要按照法律精神做事情。

楊偉中說，一個政黨的財務發展怎樣合理健全，第一要符合社會觀感跟法律規定，第二要自己設法透過努力去爭取民眾支持，總不能永遠依附在社會認定的不當黨產之下。1050906

(中央社)