美隱形驅逐艦朱瓦特將實測武器系統

圖為朱瓦特號執行攻擊任務的示意圖。（圖/美國海軍）

美國海軍的第一艘隱形驅逐艦朱瓦特號（USS Zumwalt），也就是DDG 1000即將赴聖地牙哥，進行最後的系統與技術整合，最後並實彈測試槍砲與飛彈。

朱瓦特號全長183公尺，排水量約1.5萬噸。最近屢屢傳出消息指出，緬因州沿岸有好些船主以為，以隱形設計為特色的朱瓦特號是艘小型漁船。若真是如此，那它的目標就達到了。美國海軍官員指出，它的功用正在躲過敵方雷達，滲透敵區，並按需求發動陸上或海上致命攻擊。至於下一階段，就是做最後整合，並測試如雷達、聲納與槍炮系統。朱瓦特號預定於10月15日在馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）服役。

《斥候兵》（Scout Warrior）網指出，朱瓦特號能發射戰斧巡弋飛彈、改良型海麻雀（Evolved Sea Sparrow Missile，ESSM）飛彈，以及如SM2、SM3與SM6等標準型飛彈。此外，它也能發射垂直發射長約5公尺，直徑約36公分的反潛火箭（Anti-Submarine Rockets，ASROCs）。

而朱瓦特號最先從Mk 57垂直發射系統發射的，將是改良型海麻雀飛彈，以及SM2飛彈。這套名為「週邊垂直發射系統」（Peripheral Vertical Launch System）的發射筒與艦體周圍整合，以確保萬一艦身受損時，武器仍能繼續發射。

研發人員說，當初之所以沒有集中所有的發射筒，而採取周邊分散的配置，就是為了在遭攻擊時，能分散風險。

總計艦上有80組內建發射筒，而這套「週邊垂直發射系統」是由雷神（Raytheon）與英國航太系統（BAE Systems）攜手研發的。雷神的DDG 1000專案經理柯努森（Wade Knudson）指出，這套發射系統擁有特殊設計的軟體，能發射多種武器，每個發射筒能發射一枚SM-2、SM-3、SM-6，或反潛火箭，至於較小的改良型海麻雀飛彈則能裝入多達4枚。

此外，艦上還裝置了名為「先進艦炮系統」（Advanced Gun System）的155毫米長程精準發射炮，可發射射程達64海里（約119公里）的「長程陸攻砲彈」（Long-Range Land Attack Projectile）。

而目前美國海軍戰艦上的甲板砲台，大都只能在視線約8到10 英里（約13到16公里）內的目標。然而，朱瓦特號上的「先進艦炮系統」，卻能針對比那還遠3倍以上的超視距目標，發射由全球定位系統（GPS）引導的精準打擊砲彈。

(中時電子報)