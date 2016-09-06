2016港灣城市論壇開幕 參加城市1／3來自東南亞

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2016港灣城市論壇今日正式開幕。（柯宗緯攝）

陳菊期盼藉由論壇各國港灣城市進行治理經驗分享。（柯宗緯攝）

高雄市府首度主辦的2016港灣城市論壇，今日在高雄展覽館正式開幕，來自25國、49城市代表齊聚，其中1/3來自東南亞國家。市長陳菊表示，將藉由論壇與各港灣城市進行環境保護、交通建設、產業發展、港灣再造等經驗分享。

身為東道主陳菊熱烈歡迎各國嘉賓，她說，17世紀高雄只是小漁港，後來成為運輸蔗糖商港，到了20世紀轉型現代化港口，一度成為世界第三大貨櫃港，近年推動城市翻轉、港灣再造，擘畫亞洲新灣區藍圖。

她認為，海洋在生命起源、文明發展上扮演相當重要角色，當今全球化快速發展，港灣城市地位尤其重要，此次不同港灣城市領導者齊聚高雄，可彼此換意見，如何面對全球化所創造的機會、挑戰。

行政院長林全致詞時表示，520新政府上台後，推動新南向政策，東南亞是充滿活動、經濟快速發展地區；此次論壇有1/3是來自東南亞國家，期待透過城市合作，強化與鄰國間經貿往來。

(中時)