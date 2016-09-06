破壞者稱危害安全 惡意推倒美砂岩地標

美國俄勒岡一處海灘具標誌性的砂岩景觀遭一群人破壞，這段過程被路過遊客用手機錄下。

英國「每日郵報」網站報導，上週位在基萬達海角（Cape Kiwanda）的砂岩地標崩塌，一開始俄勒岡州立公園還說，不認為是人為造成的。

然而，1名叫做卡拉斯（David Kalas）的公園遊客錄下這段過程，經波特蘭地方電視台KATU播放這段影片顯示，有3名年輕人不停在搖晃這塊岩石。

卡拉斯告訴電視台說：「我一開始還笑了一下，因為我認為他們不可能推倒這塊岩石，但我開始注意到它開始搖晃，所以拿出手機錄下來。有兩個人試圖要推倒它。」

影片記錄了這塊叫做「鴨嘴」的著名地標被這群人推倒的瞬間。卡拉斯說，他在8月29日下午5時左右拍到這段影片。

這群人還跟卡拉斯說，「他們幫全世界或俄勒岡一個忙」，因為它對安全造成危險。

根據俄勒岡州立公園，這群人恐面臨數百美元罰款，也可能受到刑事指控。

有網友氣憤地說：「希望這則報導獲得足夠的注意，將這些智障繩之於法。」

還有網友說：「有些人就是不配活在這個世界上。人渣！」（譯者：中央社陳昱婷）1050906

(中央社)