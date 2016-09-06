破壞者稱危害安全 惡意推倒美砂岩地標
美國俄勒岡一處海灘具標誌性的砂岩景觀遭一群人破壞，這段過程被路過遊客用手機錄下。
英國「每日郵報」網站報導，上週位在基萬達海角（Cape Kiwanda）的砂岩地標崩塌，一開始俄勒岡州立公園還說，不認為是人為造成的。
然而，1名叫做卡拉斯（David Kalas）的公園遊客錄下這段過程，經波特蘭地方電視台KATU播放這段影片顯示，有3名年輕人不停在搖晃這塊岩石。
卡拉斯告訴電視台說：「我一開始還笑了一下，因為我認為他們不可能推倒這塊岩石，但我開始注意到它開始搖晃，所以拿出手機錄下來。有兩個人試圖要推倒它。」
影片記錄了這塊叫做「鴨嘴」的著名地標被這群人推倒的瞬間。卡拉斯說，他在8月29日下午5時左右拍到這段影片。
這群人還跟卡拉斯說，「他們幫全世界或俄勒岡一個忙」，因為它對安全造成危險。
根據俄勒岡州立公園，這群人恐面臨數百美元罰款，也可能受到刑事指控。
有網友氣憤地說：「希望這則報導獲得足夠的注意，將這些智障繩之於法。」
還有網友說：「有些人就是不配活在這個世界上。人渣！」（譯者：中央社陳昱婷）1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。