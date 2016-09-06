少裝圍籬柵欄 男摔車失明獲國賠375萬
台中市郭姓男子騎腳踏車行經區公所發包的施工路段，但工地與道路未設護欄等阻絕設施，郭男摔車後跌入撞擊鋼筋，致左眼失明訴請國賠。最高法院判石岡區公所應賠新台幣375萬元確定。
這起案件發生在民國101年2月，郭姓高中生騎腳踏車返家，經過石岡區公所交由某營造公司施作的路面及排水改善工程工地，他不慎在工區周邊鋪設的鋼板上滑倒，跌至正在灌漿施工且滿布鋼筋的工地，造成左眼失明等傷害。
判決書指出，營造公司在縮減路面等起始點，未設置如安全圍籬、警示燈或紐澤西護欄等警告標誌，現場也沒有施工人員進行交管；更重要的，未在施工路面與施工排水溝之工區範圍以護欄、安全圍籬等設施阻隔，導致摔車受傷，因此向公所求償醫療費、勞動力減損等費用。
公所則認為本起事故發生時，工程尚未完成驗收，並非賠償義務人，而且此爭議施工路段，本該全部禁止通行，但民眾反映有通行需求，所以有一端出入口並未封路，也派有警衛人員管制交通。
此外，事故發生當日，混凝土車進行灌漿時，車頭有旗手、車後有2名臨時人員負責交管，而且在臨時道路施工場所、地點，並無設置固定護欄或圍籬的必要。
二審高院審理後認為，施工路段管理若有欠缺，公所應擔負國賠責任，不因工程尚未完成驗收，就不處於管理狀態，倘若公所確有設置護欄、圍籬等安全防護措施，就算郭男摔車，也不至於跌落至施工的排水溝中，因此判決石岡區公所應負80%責任，賠償375萬9662元。
全案上訴後，最高法院今天仍維持二審見解，駁回上訴，判決確定。1050906
(中央社)
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