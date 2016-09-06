海洋生病了 全球專家警告當代最大隱患

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最新大型科學報告今天指出，全球暖化正讓海洋「病情」一天天加重，導致疾病在動物和人類間傳播，威脅全球食安。報告說，海洋溫度節節攀升是「我們這一代最大的隱患」。

法新社報導，專家在夏威夷的國際自然保育聯盟（IUCN）世界保育大會上表示，這些經同儕審查的研究結果，是由12國80位科學家攜手匯編。

約9000名領袖和環保人士齊聚檀香山市，參與這場大會。IUCN總幹事安德森（Inger Andersen）在會上告訴記者：「我們都知道，海洋支撐著這個星球。我們也都知道，海洋賦予我們每一秒呼吸。」「然而我們卻讓海洋生病。」

研究共同主筆拉佛雷（Dan Laffoley）表示，這項「解釋海洋暖化」（Explaining Ocean Warming）報告，是「我們歷來針對海洋暖化後果最全面性、最具系統性的研究」。

「衛報」（The Guardian）網站報導，根據這項迄今最全面的海洋暖化分析研究，海洋溫度節節攀升改變海洋物種結構、導致捕魚區萎縮、並開始將疾病傳給人類，是「我們這一代最大的隱患」。

報告提供證據，顯示水母、海鳥和浮游生物正往較冷的極地方向移動，移動幅度上看10度緯度。海洋環境轉移速度比陸地快1.5到5倍。

溫度升高也可能在未來改變烏龜性別比例，因為溫度較高更可能孵出母龜。高溫也意味著微生物會主宰海洋大片區域。

這項研究也納入證據，顯示海洋暖化「正造成動植物疾病增加」。導致霍亂等疾病的病原體，以及會引起神經系統疾病的有毒藻類大量繁殖，在溫暖的水中更容易蔓延，這些都會直接影響人體健康。

報告也說，在東南亞，海洋漁獲量到了2050年，料將比1970年到2000年間下滑10%到30%，因為魚種分布區轉變。

專家表示，這項報告凸顯迅速採用再生能源的必要性，且必須減少溫室氣體。（譯者：中央社盧映孜）1050906

(中央社)