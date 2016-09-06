環團縣市環保期中考 宜北中南高較優
環保團體今天發布各縣市環保期中考評比成績，在縣市施政「環境永續」的表現上，以宜蘭縣、台北、台中、台南市、高雄獲得較優的5A級，宜蘭縣是唯一非六都的較優縣市。
台灣環境保護聯盟與27個環保團體在2014年縣市長選舉時，提出環境方面的20項共同訴求，並經過多數縣市長候選人同意納入競選政見，目前正是各縣市長任期的中間點，環團上午在立法院舉行記者會，發布各縣市長環保期中考的評比成績。
台灣環境保護聯盟副會長劉志堅表示，因六都在基礎、資源上較具優勢，因此，經環團組成評量團隊比較「環境永續」施政較優的縣市有台北市、台中市、台南市及高雄市，都是5A級，六都外的宜蘭縣則因再生能源、廢棄物減量處理等方面較有「永續」原則，也列為5A級。
環團的觀察報告指出，新北市、桃園市、屏東縣、彰化縣則是次多優點的3A級，有優點的1A級的則是基隆市、南投縣、花蓮縣、台東縣、新竹縣、苗栗縣及馬祖。
不過，環團也指出，在公害防制、土地使用保護、綠色運輸等議題上，各縣市大致沒有良好的表現，尤其機車市占率增加，大運輸系統及結構朝不永續的方向，是一大警訊，期望中央政府的運輸政策能適當調整。1050906
(中央社)
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