港灣論壇 上海講者不缺席

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2016全球港灣城市論壇今天在高雄展覽館登場，有20多國、40多座城市代表與會，受邀的中國5個城市官方代表雖缺席，但來自上海的部分講者則未缺席。

高市經濟發展局上午在開幕式現場發放的與會論壇城市代表及講者來自25國家、49個城市，包括中國上海。

經發局指出，與會的25國、49城市包括台灣及台灣的5個城市，因此來自國外的城市代表及講者有24國、44個城市；其中上海官方代表雖缺席，但多名上海講者仍照常出席。1050906

(中央社)