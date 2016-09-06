桃園半馬 奧運國手陳宇璿挑戰高難度

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桃園半程馬拉松將於12月3日在石門水庫登場，即日起開放報名到29日止，主辦單位今天表示，賽道難度、坡度相當有挑戰性；奧林匹克運動會國手陳宇璿笑說，催眠自己當平地跑。

賽事主打「三高三好」，賽道具高難度、高獎金、高品質，及風景好、賞楓興致好與浪漫好康多，希望吸引好手報名。

里約奧運馬拉松國手何盡平和陳宇璿賽前特別提醒跑友如何準備，何盡平表示，腿肌力相當重要，建議加強上坡和階梯訓練。

陳宇璿表示，賽道斜坡非常陡，最好先場勘熟悉路況，建議跑友強化大腿肌力，跑的時候步幅縮小、步頻加快，「最重要是催眠自己當作平地來跑」。

主辦單位桃園市政府表示，除2名奧運國手角逐，選手蔣介文、傅淑萍等好手也前往挑戰，賽事結合石門水庫美景，邊路跑邊賞楓，希望跑友在楓紅浪漫大道上留下足跡。1050906

(中央社)