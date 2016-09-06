桃園半馬 奧運國手陳宇璿挑戰高難度
桃園半程馬拉松將於12月3日在石門水庫登場，即日起開放報名到29日止，主辦單位今天表示，賽道難度、坡度相當有挑戰性；奧林匹克運動會國手陳宇璿笑說，催眠自己當平地跑。
賽事主打「三高三好」，賽道具高難度、高獎金、高品質，及風景好、賞楓興致好與浪漫好康多，希望吸引好手報名。
里約奧運馬拉松國手何盡平和陳宇璿賽前特別提醒跑友如何準備，何盡平表示，腿肌力相當重要，建議加強上坡和階梯訓練。
陳宇璿表示，賽道斜坡非常陡，最好先場勘熟悉路況，建議跑友強化大腿肌力，跑的時候步幅縮小、步頻加快，「最重要是催眠自己當作平地來跑」。
主辦單位桃園市政府表示，除2名奧運國手角逐，選手蔣介文、傅淑萍等好手也前往挑戰，賽事結合石門水庫美景，邊路跑邊賞楓，希望跑友在楓紅浪漫大道上留下足跡。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。