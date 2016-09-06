馬來西亞雪蘭莪州與高市府簽署MOU

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馬來西亞雪蘭莪州與高市府簽訂MOU，將共同推動數位育成中心及清真認證合作。（柯宗緯攝）

高雄市主辦的2016全球港灣城市論壇今（6）日熱鬧開幕，吸引共49座國內外城市前來參加，其中與會城市之一的馬來西亞雪蘭莪州，與高市府簽署數位內容育成中心及清真認證合作備忘錄，共同推動高雄與馬來西亞的雙邊經貿合作關係，讓高雄成為對接東南亞國家的最佳門戶。

高雄市副市長許立明代表簽署，他致詞時表示，經發局營運「DAKUO高雄市數位內容創意中心」與「雪蘭莪數位創意中心（SDCC）」合作結盟後，將可協助更多新創公司克服創業過程或拓展商機等服務，進而促成雙邊業者合作機會及設立子公司。

他說，全球穆斯林人口約占世界總人口的1/4，市場商機龐大，而雪蘭莪州已推出清真產業的一套國際標準，期盼透過與雪州國際清真認證中心的合作，有助於高雄更多優良的產品進軍東南亞清真市場。

透過此次活動舉辦，除了搭建起日後高雄與馬來西亞業者交流的橋樑外，期能更加了解東南亞業者的產業發展訴求，作為新政府南向政策的引子，將高雄發展成為企業南向的運籌基地。

(中時)