止悍妻家暴 安徽發出首例男子人身保護令
據大陸《人民法院報》報導，8月31日，安徽省界首市人民法院家事少年審判庭的法官們，來到該市潁南辦事處派出所，發出安徽首例男子申請的人身保護令。
姜某與妻子鄭某二人生有兩女，近兩年來，夫妻二人因孩子及經濟問題產生矛盾，經常發生爭執，後發展到打罵，年邁體弱的姜某遭受家暴。今年3月，姜某一紙訴狀把妻子告上法庭，請求法院判決二人離婚。
在法庭上鄭某認為夫妻感情尚存，不同意離婚，隨後法院作出了不准離婚的判決。在後來的日子裡，二人矛盾並沒有緩和，又多次發生打架，致使姜某身體多處受傷，並住院治療。姜某不堪忍受妻子鄭某的家暴，於8月30日向界首法院申請人身保護令，並提交了病例、傷情照片、多次報警紀錄等證據文件。該院家事少年審判庭立即對相關證據查證，認定家暴事實存在。
鑒於姜某多次遭受家庭暴力並有繼續遭受家暴的現實危險，該院家事少年審判庭作出民事裁定，禁止鄭某對姜某實施家庭暴力。鄭女士當場保證遵守該保護令，不再與姜先生發生肢體衝突。
據介紹，自3月大陸反家庭暴力法實施以來，界首法院加大宣傳力度，加強與當地婦聯、社區、公安機關的溝通與聯絡，4月率先在全省發出第一張人身保護令，加上本起姜某申請的人身保護令，該院已經發出了6份人身保護令。
(旺報)
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