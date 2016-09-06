今秋澎湖更精彩 光雕美食最吸客
吃海鮮、看光雕，今年秋天澎湖比夏天更精彩，觀光局今天舉辦澎湖秋瘋季記者會，24日起至11月有一系列活動，預計全年旅客比去年同期多2成。
根據統計，每年有近百萬的旅客到澎湖觀光，其中夏季玩澎湖的觀光客占全年6成，不過，顛覆夏天才能玩澎湖的印象，其實澎湖的秋天更精彩。
為延長澎湖觀光旺季，觀光局和在地業者、多家航空公司合作，舉辦「澎湖秋瘋季，不熱更樂」系列活動，包括鎖港光雕秀、韓風天菜美食節等，讓澎湖秋冬不一樣。
觀光局代理局長劉喜臨說，澎湖觀光資源豐富，曾被選為全球10大秘密島嶼、世界最美麗海灣，這次秋冬系列活動在24日開跑，最受矚目的鎖港光雕秀將澎湖月光、星空、大海和沙灘等自然景觀結合，讓旅客感受澎湖夜間魅力。
他表示，澎湖秋天的海鮮最肥美，24日下午澎湖鎖港將舉辦食樂嘉年華，由主廚挑選漁獲，在現場教民眾如何製作澎湖美食，福朋喜來登酒店則邀請韓國客座主廚金起永，將在地海鮮和韓式料理結合，激盪出不同火花。
澎湖秋瘋季將持續到11月5日，劉喜臨說，這次活動預估可吸引3萬人次參加，另外，今年澎湖旅遊回溫，和去年相比人數也增加2成，觀光局也和立榮、華信、遠東、復興合作推出抽獎活動，鼓勵民眾一遊再遊。1050906
(中央社)
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